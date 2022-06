Mundo Joe Biden perde o equilíbrio e cai da bicicleta

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

É possível ver o um dos pés do presidente enroscado ao pedal da bicicleta antes da queda. Foto: Reprodução/Redes Sociais É possível ver o um dos pés do presidente enroscado ao pedal da bicicleta antes da queda. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden sofreu um pequeno acidente enquanto andava de bicicleta neste sábado (18), em Delaware.

Durante o passeio, Biden parou falar com alguns eleitores e ao tentar descer do veículo, perdeu o equilíbrio e caiu. O vídeo do momento foi compartilhado em uma rede social.

É possível ver o um dos pés do presidente enroscado ao pedal da bicicleta antes da queda.

Questionado sobre o que o levou a cair da bicicleta, Biden bateu o sapato no pedal de sua bicicleta. “Tenho que tirar essas coisas. Meu pé ficou preso”, disse ele.

Algumas pessoas do Serviço Secreto que acompanhavam Biden no momento do pequeno acidente, o ajudaram a se levantar.

