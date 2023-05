Tecnologia Jogo de Simulação de escravidão na Play Store ensina como açoitar escravos

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

No simulador, existem 3 tipos de escravos: os trabalhadores, os gladiadores e os escravos de prazer. Foto: Reprodução

O Google Play Store tinha desde 20 de abril de 2023 um jogo mobile que no mínimo pode ser classificado como de mau gosto. O Slavery Simulator, ou Simulador de Escravidão em português, permite ao jogador viver no papel de um proprietário de pessoas escravizadas.

No gameplay bizarro, é possível trocar, comprar, vender e extrair o lucro do trabalho dos escravos, além de evitar rebeliões e fugas. Além disso, também é possível gerenciar, contratar seguranças e treinar os escravos, além de ser possível atribuir escravos a diferentes empresas para trabalhar e gerar renda.

“Escolha um dos dois objetivos no início do simulador do proprietário de escravos: o Caminho do Tirano ou o Caminho do Libertador. Torne-se um rico proprietário de escravos ou consiga a abolição da escravidão. Tudo está em suas mãos”, dizia a descrição do game.

No simulador, existem 3 tipos de escravos: os trabalhadores, os gladiadores e os escravos de prazer. Cada um apropriado para uma tarefa, sendo que é possível treiná-los para aumentar o nível de renda e maestria.

Assim como um mercado de qualquer outro produto, dentro do jogo o preço das pessoas escravizadas varia de acordo com questões de oferta e demanda.

Em Simulador de Escravidão ainda é possível fazer compras in-game de itens que custam entre R$ 4,99 a R$ 20,99.

Avaliações

Com classificação livre, ou seja, indicado para pessoas de todas as idades, o jogo tinha mais de mil downloads. A avaliação dele no Google Play era de 3,9 estrelas (de 0 a 5) e ele tinha pouco mais de 60 avaliações.

A maioria das avaliações escritas eram positivas e ainda davam algum tipo de críticas de melhoria para os desenvolvedores. Um texto escrito por um usuário identificado como Danilo Moreira Marcomini dizia que o jogo “é bom, porém faltam alguns pontos como adicionar habilidades aos escravos ou sequer nome”.

“Dicas, adicionem pontos de felicidade igual em Pokémon para conseguirmos maior produtividade. Por exemplo, ensinar capoeira, dar acarajé ou bolsa família aumentam os pontos de felicidade, assim o escravo trabalharia mais feliz e produziria mais também”, acrescenta Moreira em seu feedback.

“Simulador excelente. Agora posso ter uma noção de como os meus antepassados administravam os seus negócios”, dizia o comentário de Daniel Alves.

“Ótimo jogo para passar o tempo. Mas acho que faltava mais opções de tortura. Poderiam instalar a opção de açoitar o escravo também. Mas fora isso, o jogo é perfeito”, detalhou Mateus Schizophrenic.

Poucas pessoas deixaram uma estrela e comentaram sobre todas as questões problemáticas do game. “Além de ser uma afronta à história da humanidade, o jogo ainda é bem ruim”, disse Leandro Hipólito Schneider. “É inacreditável que esse tipo conteúdo esteja disponível e acessível para crianças”, afirmava Lucas Lima.

Jogo de Simulação de escravidão na Play Store ensina como açoitar escravos

