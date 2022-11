Futebol Jornais sérvios rendem-se ao futebol da Seleção Brasileira: “Potência mundial, deu aula”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Richarlison foi o responsável por balançar as redes com direito a golaço de voleio. (Foto: Reprodução)

Os jornais da Sérvia trataram a derrota para a Seleção Brasileira, por 2 a 0, nesta quinta-feira (24), pela primeira rodada do grupo G, com bastante reverência. Enquanto o jornal “Telegraf” colocou em sua manchete que o revés aconteceu para uma “potência mundial”, o “RTS Vesti” disse que o Brasil “deu aula” de futebol na partida da Copa do Mundo 2022.

A publicação do “RTS Vesti” afirmou que a seleção brasileira “mostrou classe” para chegar aos seus dois gols, enquanto a Sérvia “mostrou pouco na estreia na Copa do Mundo”. O texto também analisou que esperava-se “muito” do primeiro jogo das “águias” no Mundial, mas que o Brasil “mostrou que é um time muito melhor” e que a vitória brasileira por 2 a 0 foi construída de “forma muito convincente”.

O jornal de Belgrado, capital da Sérvia, lembrou aos seus leitores que a seleção do país terá chance de se redimir no dia 28 de novembro, quando enfrentará a seleção de Camarões pela segunda rodada do Grupo G. O “Telegraf”, por sua vez, seguiu linha parecida ao dizer que a derrota para o Brasil trouxe os sérvios “de volta à realidade”.

O periódico começou seu texto afirmando que existia uma crença no país de que era possível derrotar o primeiro favorito ao título da Copa do Mundo logo na estreia, mas que esse sonho não ganhou força em nenhum momento da partida. O “Telegraf” também afirmou que os dois gols de Richarlison confirmaram o “domínio total” da seleção brasileira e que o atacante do Tottenham ganhará as manchetes de todo o mundo com merecimento.

Outro site sérvio, o “B92”, colocou na sua manchete: “O Brasil é forte demais para a Sérvia”. Chamando a seleção brasileira de “pentacampeã do planeta”, a crônica do jornal afirmou que a Seleção “chegou merecidamente ao triunfo” sobre a Sérvia. Sobre o segundo gol de Richarlison, de voleio, a definição usada foi “particularmente bonito – acrobático”.

O Brasil começou a busca pelo hexa com vitória sobre a Sérvia, por 2 a 0, no estádio Lusail, em Doha, no Catar. O grande nome da estreia da Seleção na Copa do Mundo foi Richarlison, autor dos dois gols nesta quinta-feira, sendo um deles um golaço, de voleio. O ponto de preocupação é Neymar, que saiu de campo chorando e já começou tratamento com gelo no tornozelo.

O Brasil termina a primeira rodada como líder do Grupo G com três pontos, empatado com a Suíça, mas à frente no saldo de gols (2 contra 1). Camarões e Sérvia, zerados, vêm na sequência.

