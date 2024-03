Rio Grande do Sul Justiça aceita denúncia contra acusados de envolvimento na morte de nove pacientes com Covid-19 por falta de oxigênio em Campo Bom

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Os óbitos ocorreram em 19 de março de 2021

A juíza Greice Witt, da Vara Criminal de Campo Bom, no Vale do Sinos, aceitou a denúncia do MP (Ministério Público) contra nove pessoas acusadas de envolvimento na morte de seis pacientes que estavam internados no Hospital Lauro Reus para tratamento da Covid-19. Os óbitos ocorreram em 19 de março de 2021, quando houve falta de oxigênio na instituição de saúde.

Uma sindicância realizada pelo hospital após as mortes concluiu que houve falta de reabastecimento do sistema de distribuição de oxigênio pela empresa responsável, a Air Liquide Brasil. Naquela época, o Rio Grande do Sul vivia um dos piores momentos da pandemia de coronavírus.

Os acusados, agora réus do processo criminal, são vinculados ao Hospital Lauro Reus, à Associação Beneficente São Miguel, mantenedora da instituição de saúde, e à Air Liquide Brasil. O processo tramita em segredo de Justiça.

