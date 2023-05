Notícias Justiça condena jovem a pagar indenização de 30 mil reais a Lula por postar fotos com ameaças

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Fotos enviadas em grupo de WhatsApp motivou ação na Justiça contra Erci Duarte Junior. (Foto: Reprodução)

A Justiça condenou, em segunda instância, Erci Duarte Junior, de 23 anos, a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2021 ele foi proibido pela Justiça de publicar ameaças nas redes sociais. Duarte Junior informou que sua defesa vai recorrer da decisão publicada no último dia 19.

Em 2021, o ex-candidato a vereador pelo Patriota, em Santa Gertrudes (SP), enviou em um grupo de WhatsApp fotos em que mostrava que estava atirando com uma arma de chumbinho no rosto do presidente com frases como “Vou fuzilar o Lulinha” e “Vou acertar a testa dele agora”.

De acordo com a 2ª Câmara de Direito Privado, a indenização foi acrescida de juros de 1% ao mês a partir da data do evento, que foi em maio de 2021, assim como correção monetária desde a data da condenação.

Além disso, o TJ-SP determinou que as custas e despesas do processo fiquem partilhadas na metade e que caberá a cada um deles arcar com os honorários advocatícios de R$ 1 mil ao patrono da parte contrária.

Na decisão, o relator Alvaro Passos declarou que Duarte Junior extrapolou a sua liberdade de manifestação.

“Pessoas públicas estão inevitavelmente sujeitas a críticas e manifestações favoráveis e contrárias. Contudo, a razoabilidade deve ser analisada em cada situação, verificando se o envolvido extrapolou a sua liberdade de manifestação, opinião e informação, tal como constatado neste caso, em que a natureza e o teor das mensagens e imagens ultrapassaram a mera crítica ou discussão política, até mesmo porque sequer há conteúdo nesse sentido”, afirmou o relator.

Entenda o caso

Em maio de 2021, Duarte Junior, que foi candidato a vereador pelo Patriota nas eleições de 2020, enviou em um grupo de WhatsApp com 213 integrantes, chamado Santa Gertrudes Política, fotos em que mostrava que estava atirando com uma arma de chumbinho no rosto de Lula e frases com ameaças.

Na época, ele disse que tudo não passou de uma brincadeira para provocar um colega petista.

As mensagens foram encaminhadas à Lula que entrou na Justiça contra o jovem por crimes de calúnia, injúria e difamação.

A Justiça acolheu o pedido e ordenou que Duarte Junior parasse de publicar, compartilhar ou encaminhar qualquer conteúdo que ofenda à integridade e dignidade do ex-presidente ou que faça qualquer ato semelhante que promova o discurso de ódio.

Duarte Junior recorreu e, em outubro de 2022, o Foro de São Bernardo julgou improcedente a ação movida pelo atual presidente.

O juiz Mauricio Tini Garcia entendeu que a publicação do jovem era de mau gosto, mas que havia sido direcionada em um grupo específico e, por conta disso, condenou Lula a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Depois disso, a defesa de Lula recorreu em 2ª instância e ganhou.

