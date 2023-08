Brasil Justiça condena mais um envolvido em tentativa de atentado a bomba perto do aeroporto de Brasília

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Bomba foi colocada em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022 Foto: Reprodução de TV Bomba foi colocada em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A 8ª Vara Criminal de Brasília condenou, na sexta-feira (18), mais um envolvido no caso da bomba colocada em caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. Wellington Macedo de Souza foi sentenciado a seis anos de prisão, em regime inicial fechado, e multa de R$ 9,6 mil.

O réu está foragido desde 5 de janeiro de 2023, data em que foi decretada a sua prisão preventiva. Os outros dois envolvidos na tentativa de atentado, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues, foram condenados a nove anos e quatro meses e cinco anos e quatro meses de prisão, respectivamente, também em regime inicial fechado. Eles estão presos.

Wellington Macedo de Souza teve o processo desmembrado em relação aos outros dois acusados. De acordo com o juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, Osvaldo Tovani, no dia seguinte à data em que foi decretada a sua prisão preventiva, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e, desde então, está foragido.

“Não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional, até porque as circunstâncias do fato indicam periculosidade concreta. Presentes, ainda, a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva”, disse o magistrado.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, George Washington, Alan Diego e Wellington Macedo se encontraram no acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro montado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. O objetivo dos denunciados, segundo o órgão, era cometer infrações penais que pudessem causar comoção social a fim de que houvesse intervenção militar e decretação de estado de sítio.

Conforme a denúncia, George transportou, no dia 12 de novembro de 2022, do Pará até Brasília, em um carro, diversas armas de fogo, acessórios e munições com o propósito de distribuir os armamentos no acampamento. Na viagem, George ainda levou dinamites.

Em Brasília, em frente ao Quartel-General, em 23 de dezembro de 2022, George, Alan e Wellington e outros manifestantes não identificados elaboraram o plano de utilização do artefato explosivo para detonação em lugares públicos.

Segundo o Ministério Público, em seguida, em comunhão de esforços, George montou e entregou o artefato explosivo a Alan, que repassou a Wellington. Este último e outro indivíduo não identificado foram até o aeroporto de Brasília e colocaram a bomba no eixo traseiro de um caminhão-tanque que estava estacionado aguardando o momento de se aproximar da base aérea para ser desabastecido.

O caminhão estava carregado de querosene de aviação e tinha capacidade para 60 mil litros. Porém, antes que a bomba pudesse explodir, o motorista do caminhão-tanque percebeu a presença do artefato explosivo e acionou a polícia, que evitou uma tragédia.

