Rio Grande do Sul Justiça determina prazo de 24 horas para Secretaria de Educação do RS apresentar proposta sobre escolas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Professores em protesto recente em frente ao Piratini. Foto: Divulgação/CPERS Professores em protesto recente em frente ao Piratini. (Foto: Divulgação/CPERS) Foto: Divulgação/CPERS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em audiência de conciliação nesta terça-feira (27) a respeito da liminar conquistada pelo CPERS, a Justiça determinou prazo de 24 horas para a Secretaria da Educação apresentar uma proposta sobre a situação das escolas. A direção do CPERS informou o juiz Cristiano Vilhalba Flores que o Estado está descumprindo a ordem judicial, mantendo escolas em funcionamento sem vistoria ou laudo de agentes técnicos externos. O sindicato informa que quando for oficiado solicitará um prazo para responder se os termos são aceitáveis ou não.

De acordo com a secretária-adjunta Ivana Flores, 67 escolas em todo o Rio Grande do Sul estão realizando aulas presenciais no momento. O número equivale a 2,5% da rede, o que segundo o CPERS evidencia o despreparo e a falta de condições para uma retomada segura.

O CPERS reafirma que a liminar continua valendo, uma vez que o recurso do Estado não obteve qualquer efeito suspensivo. Portanto, qualquer escola com estudantes em sala de aula e sem laudo externo está, hoje, descumprindo a ordem judicial e sujeita a penalidades por desobediência.

Em parecer emitido em 21 de outubro ficou definido pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores que o Estado apenas autorize o retorno ao ensino presencial onde houver declaração de conformidade sanitária por agente técnico da área, além da disponibilização de todos os equipamentos de proteção individuais.

O parecer também determina que as escolas precisam ter o Plano de Contingência para Prevenção Monitoramento e Controle do Coronavírus elaborado pelo COE-E e aprovado pelo respectivo COE-Regional ou Municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul