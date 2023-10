Acontece Lactalis celebra 90 anos e lança sete pilares do futuro

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Empresa define "Nutrir o Futuro" como seu propósito e apresenta sete pilares de desenvolvimento global e social

Empresa familiar de origem francesa, a Lactalis completa 90 anos nesta quinta-feira (19) com o anúncio de um plano global focado em “Nutrir o futuro”. O propósito foi apresentado em evento em Laval, na França, pelo presidente da Lactalis, Emmanuel Besnier. Terceira geração da família à frente dos negócios, ele detalhou os sete pilares que fundamentarão a expansão da companhia nos cinco continentes nos próximos anos.

Principal grupo de laticínios do mundo, a Lactalis está presente em 51 países, tem 85.500 funcionários e algumas das marcas mais consumidas no setor de laticínios, como Président, Galbani, Parmalat e Leerdammer. “A Lactalis escolheu nutrir um futuro responsável, comprometendo-se a fornecer os melhores produtos lácteos possíveis. A ideia é apoiar o crescimento de todos e de cada indivíduo, reforçando a parceria com o desenvolvimento local das comunidades onde atua”, destaca documento divulgado pela empresa em alusão à data e elaborado com a colaboração de equipes ao redor do mundo.

Besnier destaca: “Nosso propósito é fiel a quem somos, ao que nos une e personifica nossa responsabilidade. Com este lema, estamos firmemente focados no futuro, guiados por nossos valores e movidos pela nossa paixão coletiva pelos produtos lácteos, juntamente com a nossa experiência. Isso nos impulsiona a agir ao mesmo tempo que realizamos a escuta de todos os nossos stakeholders”.

Entre as metas apontadas está o cuidado com as pessoas e o planeta. A Lactalis está disposta a transformar o seu negócio, métodos e ferramentas de forma a buscar sistemas mais eficientes e com menor impacto ambiental. A meta, estima Bernier, é que a produção do grupo torne-se carbono neutro até 2050. Nos planos do grupo francês também estão investimentos em geração de empregos, desenvolvimento de produção local e qualificação dos talentos alinhados com os valores do grupo: ambição, determinação e simplicidade.

A Lactalis também assumiu, na data de , o compromisso de fazer com que a liderança no setor laticinista mundial sirva de inspiração e exemplo a todo o setor leiteiro como forma de enfrentamento de seus desafios e entraves. A meta é ampliar a oferta de produtos saudáveis e nutritivos a quaisquer que sejam os países onde o grupo está estabelecido e quaisquer que sejam as necessidades e culturas dos povos. A adaptação e criação de novos rótulos também está na lista de prioridades, assim como o estreitamento do diálogo com parceiros e clientes rumo ao desenvolvimento global.

Os sete pilares do futuro Lactalis:

• Servir pessoas de todo o mundo, garantindo aos consumidores o acesso a uma variedade de produtos saudáveis, nutritivos e de qualidade impecável, quaisquer que sejam os países onde o grupo está estabelecido e quaisquer que sejam as necessidades e culturas dos povos.

• Partilhar sabores, promovendo tradições culinárias, inventando novas receitas para deliciar jovens e adultos e ampliando constantemente a sua gama de produtos para responder às mudanças e à diversidade de usos e sabores.

• Revitalizar as regiões, mantendo a sua forte aposta na produção local, preservando o saber-fazer local e gerando empregos.

• Assumir compromisso com indivíduos talentosos, defendendo a excelência, formando os seus colaboradores e dando-lhes sentido de responsabilidade para construir percursos profissionais individuais e coletivos gratificantes, para satisfazer as suas aspirações.

• Transformar o seu negócio para garantir que as suas organizações, métodos e ferramentas sejam ainda mais eficientes e eficazes, limitando ao mesmo tempo o impacto da sua atividade, a fim de alcançar uma produção carbono neutro até 2050.

• Apoiar os parceiros a desenvolverem uma produção agropecuária virtuosa, ajudando-os a serem tão eficientes quanto responsáveis com o meio ambiente em que trabalham e tornando a atividade atrativa para as gerações atuais e futuras.

• Ser aberto e voltado para o exterior, ouvindo atentamente as expectativas dos seus stakeholders e de todos os integrantes do setor, garantindo que a sua porta esteja aberta ao diálogo e, em conjunto, construindo caminhos para o desenvolvimento e o progresso.

