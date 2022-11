Porto Alegre Leilão de concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre, é adiado para 12 de dezembro

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os investimentos previstos em restauro, urbanização e revitalização somam R$ 355 milhões Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Pregão foi reagendado a pedido das empresas interessadas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul adiou para 12 de dezembro o leilão de concessão do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com o Palácio Piratini, a mudança foi solicitada pelas próprias empresas interessadas no certame, que será realizado na Bolsa de Valores em São Paulo.

Publicado na edição de segunda-feira do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital agora modificado prevê alterações nos critérios de qualificação técnico-operacional. O objetivo é ampliar a competitividade da disputa, aberta em agosto.

Os investimentos previstos para as áreas a serem concedidas à iniciativa privada totalizam R$ 355 milhões em serviços de restauro, urbanização e revitalização do local. Outros R$ 20,5 milhões anuais serão destinados à ao espaço, ao longo de três décadas de contrato e também serão investidos recursos em desenvolvimento imobiliário na área das docas.

Pioneirismo

“Elaborado em parceria com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] e consórcio Revitaliza, o projeto é um dos pioneiros na estruturação de ativos imobiliários em modelo de parceria público-privada”, ressalta o Executivo estadual. “No foco da iniciativa está o desenvolvimento sustentável e o resgate da relação histórica do cais do porto com o Guaíba e própria capital gaúcha”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre