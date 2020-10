Liberado da seleção sub-20 após um período de treinamentos, Yuri Alberto se juntará à equipe colorada para enfrentar o Corinthians, neste sábado (31), pela última rodada do primeiro turno do Brasileiro. O elenco viajou de Goiânia para São Paulo no final desta quinta-feira (29). O jovem é esperado na concentração ainda na noite desta sexta (30).

O jovem foi cedido à seleção para a preparação para o Sul-Americano sub-20 que acontece em fevereiro, na Colômbia. A liberação por parte da entidade se deu porque a CBF antecipou o último jogo-treino da equipe para a tarde desta sexta-feira (31).

Se vencer a o Corinthians, o colorado pode conquistar o primeiro turno do campeonato nacional. E para isso, o técnico Eduardo Coudet contará com força máxima, já que poupou quase todo time titular na partida contra o Atlético-GO. Apenas Marcelo Lomba, Victor Cuesta e Marcos Guilherme estiveram em campo. Yuri Alberto deve iniciar a partida no banco de reservas, mas o jovem vem se tornando uma peça importante nas mudanças de Chacho durante a partida.