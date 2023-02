Porto Alegre Liberado novo lote de ingressos gratuitos para arquibancadas do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Carnaval do Porto Seco ocorre nos dias 3 e 4 de março Foto: Cesar Lopes/PMPA Carnaval do Porto Seco, dias 3 e 4 de março, (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Foi liberado nesta quarta-feira (22) um segundo lote de ingressos gratuitos para as arquibancadas do Carnaval do Porto Seco, dias 3 e 4 de março, em Porto Alegre. A distribuição é feita pela Opinião Produtora em parceria com as Ligas carnavalescas.

Serão disponibilizados 2.400 acessos para as duas noites de desfiles das escolas de samba – a reserva dos ingressos, limitados a dois por CPF, deve ser feita via plataforma Sympla.

A gratuidade das entradas para arquibancada foi estabelecida em acordo entre a prefeitura e as Ligas Carnavalescas – União das Escolas de Samba de Porto Alegre e União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre – atendendo à decisão da gestão municipal, que busca retomar o protagonismo do evento e democratizar o acesso para assistir aos desfiles.

Não eram ofertados ingressos gratuitos há, pelo menos, dez anos. A distribuição do primeiro lote começou no dia 17 de fevereiro e terminou em menos de 24 horas. Ainda há acessos pagos disponíveis para camarotes na primeira noite de desfiles, à venda pelo mesmo link.

