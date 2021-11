Esporte Lionel Messi conquista Bola de Ouro pela sétima vez

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Argentino é o maior vencedor do prêmio francês. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Sete vezes Lionel Messi. O craque argentino recebeu o seu sétimo prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (29) pela revista “France Football” no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Confira como ficou o Top-10 da premiação:

1) Messi

2) Lewandowski

3) Jorginho

4) Benzema

5) Kanté

6) Cristiano Ronaldo

7) Salah

8) De Bruyne

9) Mbappé

10) Donnarumma

Em seu discurso, Messi admitiu que a campanha do título da Copa América foi essencial para o prêmio.

“Muitas vezes ganhei esse prêmio e tinha a sensação de que algo faltava, mas esse ano foi diferente. Eu consegui o sonho que eu tanto queria, depois de ter tropeçado tantas vezes, escorregado na hora H, e muito desse prêmio vem do que fizemos na Copa América, e quero dividir esse prêmio com meus colegas de seleção.”

Messi também fez questão de cumprimentar Lewandowski, segundo colocado. O argentino ressaltou que o polonês deveria ter sido premiado em 2020, quando a France Football cancelou a Bola de Ouro.

” Robert, você ganhou ano passado merecidamente, e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa.”

O camisa 30 do Paris Saint-Germain superou na reta final outros favoritos como Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e Jorginho, do Chelsea — este último havia sido eleito pela Uefa como o melhor jogador da última temporada. O volante ítalo-brasileiro ficou em terceiro. O brasileiro Neymar, também do PSG, terminou em 16º lugar.

Ao todo, 30 jogadores foram previamente indicados pela France Football.

Messi se isola ainda mais como maior vencedor da história da premiação, com dois troféus a mais que Cristiano Ronaldo. Agora ele tem nove prêmios ao todo: sete Bolas de Ouro, quatro delas unificadas com a Fifa, e outros dois de Melhor Jogador do Mundo dados pela entidade máxima do futebol. Confira:

2009: Bola de Ouro (France Football) e Melhor do Mundo (Fifa)

2010: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2011: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2012: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2015: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2019: Bola de Ouro (France Football) e The Best (Fifa)

2021: Bola de Ouro (France Football)

Na temporada passada, Messi disputou 47 jogos pelo Barcelona, marcando 38 gols e dando 12 assistências. O único título conquistado pelo time espanhol em 2020/21 foi a Copa do Rei.

Pela seleção da Argentina foram mais 13 partidas, com seis gols e cinco assistências. Ele foi fundamental para a conquista da Copa América 2021, torneio no qual foi eleito o melhor jogador e também terminou como artilheiro (quatro gols).

A entrega da Bola de Ouro foi feita pela primeira vez em 1956. Até 1995, o prêmio era entregue apenas para jogadores de nacionalidades europeias. Em 2006, outra mudança: passaram a ser incluídos jogadores que atuassem fora do futebol europeu, em qualquer parte do mundo.

A votação foi feita por 180 jornalistas internacionais. Em 2020 não houve eleição por causa da pandemia de Covid-19. É importante ressaltar que a “Ballon d’Or” é uma premiação diferente da “The Best”, que será realizada apenas em 17 de janeiro.

Os vencedores da história da Bola de Ouro:

1º: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) : 7

2º: Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017): 5

3º: Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992): 3

6º: Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Kevin Keegan (1978 e 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981) e Ronaldo (1997 e 2002): 2

11º: Stanley Mathhews (1956), Raymond Kopa (1958), Luis Suárez (1960), Omar Sivori (1961), Josef Masopust (1962), Lev Yashin (1963), Denis Law (1964), Eusébio (1965), Bobby Charlton (1966), Flórián Albert (1967), George Best (1968), Gianni Rivera (1969), Gerd Müller (1970), Oleg Blokhin (1975), Allan Simonsen (1977), Paolo Rossi (1982), Igor Belanov (1986), Ruud Gullit (1987), Lothar Matthäus (1990), Jean-Pierre Papin (1991), Roberto Baggio (1993), Hristo Stoichkov (1994), George Weah (1995), Mathias Sammer (1996), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Michael Owen (2001), Pavel Nedved (2003), Andriy Shevchenko (2004), Ronaldinho Gaúcho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007) e Luka Modric (2018): 1

