Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

População pode colaborar com a mobilização, deixando em frente às suas casas os objetos para pretendem descartar. (Foto: Edmilson Garay/Arquivo DMLU)

A partir das 8h deste domingo (17), a partir das 8h, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza operação especial de limpeza em locais atingidos por alagamentos na região Extremo-Sul de Porto Alegre. Serão recolhidos entulhos e objetos sem condições de aproveitamento, incluindo móveis e eletrodomésticos dispostos nas ruas após as enchentes.

O serviço será realizado pela equipe de 12 garis com o auxílio de seis caminhões e retroescavadeira. No roteiro estão o Túnel Verde (Ponta Grossa), Parada 21 (Lami), Beco Chapéu do Sol (Belém Novo) e Comunidade Salso (Restinga).

Moradores dessas comunidades podem colaborar deixando em frente às suas residências os itens que pretendem descartar. Informações adicionais estão disponíveis em portoalegre.rs.gov.br.

Ilha da Pintada

Com o recuo do nível da água do Guaíba, 23 pessoas que permaneciam acolhidas em abrigo provisório organizado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) na Ilha da Pintada já conseguiram voltar para suas casas. A unidade foi a última a ser desativada desde o início da mobilização contra os efeitos dos alagamentos pelo excesso de chuva dos últimos dias.

O pico de atendimento da capital gaúcha foi registrado na quinta-feira (14), com o atendimento de 101 pessoas nas três estruturas montadas pela prefeitura. Além da unidade na Ilha da Pintada, a Fasc coordenou o serviço humanitário nos bairros Lami e Ponta Grossa, ambos no Extremo-Sul da capital gaúcha.

“Após todo o período de acolhimento, retornamos às casas das famílias atingidas pela enchente e constatamos que boa parte delas já podia voltar”, ressalta o coordenador-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior. “As demais foram encaminhadas à rede permanente da Fasc, onde serão assistidas.”

De acordo com o presidente da Fundação, Cristiano Roratto, as ações estratégicas para atender a população atingida pelos transbordamentos foram precisas, garantindo o abrigamento emergencial: “A cada ação, nosso objetivo é aprimorar a prestação desse serviço e atender as demandas com agilidade, para não deixar qualquer família sem orientação e acolhimento nos abrigos provisórios”.

Serviços de saúde

Quem circular pelo Parque da Redenção neste domingo poderá aproveitar para conferir como está a pressão arterial e entender um pouco mais a respeito da segurança do paciente. Uma unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará nas imediações do Monumento ao Expedicionário entre 10h e 15h, oferecendo atendimento, orientações e materiais informativos.

A programação é alusiva ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, data temática celebrada em 17 de setembro a partir de uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019. O objetivo é esclarecer aspectos relacionados ao melhor tratamento de indivíduos com doenças e outros problemas que demandam atendimento.

Participam desta edição na capital gaúcha a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (Rebraensp), a Faculdade e Escola Técnica Factum e a Escola Profissional da Fundação Universitária de Cardiologia.

(Marcello Campos)

