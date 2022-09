Rio Grande do Sul Luciano Andreatta é eleito reitor da UERGS para o mandato 2022/2026

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Ainda há prazo para recursos, mas o resultado oficial será publicado até o fim desta semana. A posse será em novembro. (Foto: Divulgação/UERGS)

Com 50,90% dos votos válidos, o professor Luciano Andreatta foi eleito reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) para o mandato 2022/2026. Ele terá a professora Danni Maisa, – também eleita – como vice-reitora.

A comunidade universitária das 23 unidades da Uergs e Reitoria votaram entre os dias 24 e 26 de agosto. A Comissão Eleitoral realizou a contagem dos votos no dia 1º de setembro, na Reitoria, localizada no no Campus Central em Porto Alegre, após receber todas as urnas e da conferência de material (a gravação está disponível no canal da Uergs no YouTube).

1086 votos

Andreatta recebeu 1.086 votos, sendo 921 do corpo discente (da graduação e pós-graduação), 105 do corpo docente e 60 do corpo técnico e de apoio administrativo. Os votos de cada categoria correspondem a um terço dos votos totais, seguindo fórmula contida no Edital 001/2022 Eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Uergs.

O período para interposição de recursos quanto ao resultado da eleição será de 5 a 6 de setembro e a publicação do resultado final será até 9 de setembro. A posse ocorrerá em novembro. Os editais e demais documentações que compõem o Processo Eleitoral, assim como o plano de gestão da chapa eleita, estão disponíveis na página Eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Uergs – 2022.

