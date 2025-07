Política Lula diz que Brasil já fez 10 reuniões com os Estados Unidos sobre tarifas: “Todo dia Alckmin liga para alguém”

25 de julho de 2025

Lula afirmou que quer que Trump trate o Brasil com o "respeito e delicadeza" que o petista trata os EUA e o povo americano. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (25) que seu governo já fez dez reuniões com os Estados Unidos para tratar das tarifas impostas por Donald Trump sobre os produtos brasileiros importados pelos americanos. Segundo ele, o vice-presidente Geraldo Alckmin é o seu “negociador”. “Ninguém pode falar que não estou negociando”, declarou o presidente.

Lula também enviou um recado ao presidente americano dizendo que, no dia em que ele quiser conversar, o Brasil está “pronto e preparado com Alckmin”. “Vamos mostrar o quanto você (Trump) foi enganado com as informações que lhe deram”, afirmou.

Segundo ele, todo dia Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liga para alguém e “ninguém quer conversar com ele”. “Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém, e ninguém quer conversar com ele”, disse.

Lula afirmou que quer que Trump trate o Brasil com o “respeito e delicadeza” que o petista trata os EUA e o povo americano.

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram “conversas reservadas” nos últimos dias, e negociaram caminhos para evitar que o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras entre em vigor no dia 1º de agosto.

Alckmin se reuniu no sábado, por videoconferência, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

Nesta sexta, Lula participou de cerimônia no bairro do Jardim Rochdale, em Osasco (SP), na qual anunciou investimentos do programa PAC Seleções 2025 Periferia Viva – Urbanização de Favelas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), serão destinados R$ 4,67 bilhões para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 Estados.

O petista afirmou que foi surpreendido pela carta do republicano por ele ter pedido “três coisas que não podemos aceitar”, em referência a uma possível interferência no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.

Lula repetiu ainda que as big techs precisam respeitar as leis brasileiras e voltou a citar o superávit de US$ 410 bilhões dos Estados Unidos nas relações comerciais com o Brasil.

