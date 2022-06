Política Lula diz que pediu ao então presidente Fernando Henrique Cardoso a libertação dos sequestradores de Abilio Diniz

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

O petista afirmou que FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome. Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula O petista afirmou que FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome. (Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula) Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa sexta-feira (17) que, em 1998, procurou o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, para pedir que ele libertasse os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Na época, eles estavam presos havia 10 anos e tinham começado uma greve de fome.

Durante evento em Maceió (Alagoas), o petista disse que também conversou com o então ministro da Justiça, Renan Calheiros.

“Esses jovens, tinha argentinos, tinha gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. Teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque eles estavam em greve de fome e iam entrar em greve seca, que é ficar sem comer e beber. A morte seria certa. Aí, então, eu fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros.”

Lula disse que, durante sua conversa com FHC, ele disse que, soltando os presos, o então presidente poderia entrar para a História “como um democrata”, evitando que “dez jovens que cometeram um erro” morressem na cadeia.

O petista afirmou que FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome.

“E eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar: ‘Olha, vocês vão ter de dar a palavra para mim, vocês vão ter de garantir pra mim, que vão acabar com a greve de fome agora, e vocês serão soltos’. Eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei onde eles estão agora.”

O sequestro

Diniz foi sequestrado em dezembro de 1989. Ele permaneceu seis dias em cativeiro em São Paulo, no porão de uma casa no bairro do Jabaquara. A polícia localizou o endereço a partir do cartão de uma oficina encontrado em um dos veículos usados no sequestro.

