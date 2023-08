Notícias Lula e Alckmin se encontram após especulações de que o vice-presidente da República seria substituído em seu ministério

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Uma possibilidade seria Alckmin assumir o PAC. (Foto: Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin conversaram depois de várias semanas de especulações sobre mudanças no comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A saída de Alckmin serviria para acomodar o Centrão no governo, como parte de uma minirreforma ministerial.

O alerta no Palácio do Planalto foi ligado pela ausência do vice-presidente na cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino (União), na quinta-feira (3). Lula conversou com Alckmin no início da noite do mesmo dia, após a posse de Cristiano Zanin no STF.

O prolongamento das especulações sobre o Ministério do Desenvolvimento, com o silêncio do presidente Lula, tem causado forte deconforto no entorno mais próximo de Alckmin e no próprio PSB, partido dele. Integrantes da articulação política têm cobrado de Lula uma solução rápida para a entrada definitiva do Centrão no governo.

Lula fez questão de fazer o gesto de chamar Alckmin para a conversa, diante do desconforto no PSB. O desenho da minirreforma ministerial ainda não está fechado.

Dança das cadeiras

O presidente Lula não irá tomar nenhuma decisão em relação ao vice Geraldo Alckmin que não seja do agrado do companheiro de chapa. Por isso, dentro do Palácio do Planalto, a equipe de governo analisa maneiras de abrigar o Centrão na Esplanada sem que isso possa desapontar o vice.

Uma das ideias em estudo seria retirar Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e dar a ele o comando da execução do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ficaria sob o guarda-chuva da vice-presidência.

Como ex-governador, Alckmin tem experiência em tocar obras, além de ter articulação com Congresso e empresariado. Seria o “tocador de obras” do governo.

A ida de Alckmin para o comando do PAC é uma das possibilidades apresentadas por aliados a Lula, mas o presidente não tomou nenhuma decisão.

Pesa contra o fato de o vice ter gostado de comandar o MDIC. Numa eventual saída dele, a pasta seria ofertada ao Centrão.

Pesa a favor o fato de Alckmin gostar de “fazer acontecer”, encaixando-se bem no comando do novo PAC, programa que só em investimentos federais pretende investir R$ 240 bilhões nos quatro anos de anos de mandato de Lula.

O problema, aí, seria retirar o PAC da Casa Civil. O programa foi totalmente montado pela equipe do ministro Rui Costa, que tem todo o modelo para a execução.

Essa possibilidade entrou entre as sugestões apresentadas a Lula diante das dificuldades encontradas para atender os pedidos iniciais do Centrão: a entrega do Ministério do Desenvolvimento Social para o PP; e o dos Esportes para o Republicanos. Lula não quer mexer nessas pastas.

