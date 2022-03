Política Lula é, hoje, “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”, diz Geraldo Alckmin, que se filia ao PSB

23 de março de 2022

Ex-governador de São Paulo deu a declaração durante ato de filiação ao PSB

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira (23), em seu primeiro discurso após a filiação o PSB, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “é hoje aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro.”

A entrada de Alckmin no PSB faz parte das movimentações para que ele seja vice na chapa de Lula para a disputa da presidência da República em outubro. O ato de filiação aconteceu em Brasília, contou com a presença de políticos e parlamentares do PSB e do PT, e foi marcado por críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

As negociações para que o ex-tucano e ex-adversário petista seja o vice de Lula nas eleições de 2022 vêm se desenrolando nos últimos meses. A previsão é que a chapa Lula-Alckmin seja anunciada em meados de abril.

“Quero cumprimentar o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para a presidência da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender, que ele é, hoje, quem melhor interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia”, disse Alckmin.

