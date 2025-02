Política Lula escolhe Gleisi Hoffmann para comandar a articulação política no lugar de Alexandre Padilha

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula Silva anunciou a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Ela assumirá o cargo no dia 10 de março. Presidente do PT, Gleisi viaja com Lula para a posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi, que foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Integrantes de partidos do Centrão, inclusive ministros do governo, vinham demonstrando contrariedade com a possibilidade de o PT manter o comando da articulação política após a saída de Alexandre Padilha. O receio era maior especialmente diante da possibilidade de Gleisi assumir o posto, em função da avaliação de que ela não teria um bom trânsito com partido de centro.

Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizem que há uma concordância na cúpula das duas Casas de que o melhor cenário seria ter um deputado fora do PT para comandar a SRI. No entanto, mesmo ministros ligados aos presidentes das Casas veem em Lula vontade de manter o PT no comando da pasta.

Eram cotados para o posto também o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), do Republicanos, e o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões.

Esta é a segunda mudança que Lula faz no Ministério nesta semana. Na terça, o presidente demitiu Nísia Trindade do Ministério da Saúde e escolheu Alexandre Padilha para a vaga.

(As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-escolhe-gleisi-hoffmann-para-comandar-a-articulacao-politica-no-lugar-de-padilha/

Lula escolhe Gleisi Hoffmann para comandar a articulação política no lugar de Alexandre Padilha

2025-02-28