Brasil Maçons criam grupo MR-15 para participação política na capital gaúcha

Por Flavio Pereira | 27 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Bebeto Hias, um dos coordenadores do MR-15 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um grupo de membros de várias Lojas Maçônicas da capital gaúcha organizou uma confraria virtual para debater e mobilizar apoios direcionados ao candidato à prefeitura Sebastião Melo (MDB) e seu vice Ricardo Gomes (DEM), ambos Maçons. Coordenadores do grupo, Leonardo Fontoura, Bebeto Hias e Fabio Correa, agora compartilham atividades com outros membros.

Bebeto explica que “não é um apoio da Maçonaria, de alguma Loja Maçônica, ou de qualquer das potências maçônicas. É um grupo de pessoas voluntáriamente afinadas e solidárias com o mesmo propósito”. O grupo é restrito apenas a membros da Maçonaria.

Hias explica que “respeitamos outros Irmãos, também candidatos, mas este grupo reúne aqueles mais afinados com os propósitos de Melo e Ricardo, nossos Irmãos”.

O nome do grupo articulado em uma rede de WhatsApp, e que ainda não realizou reuniões presenciais devido aos protocolos do Covid, é MR-15, iniciais de Melo e Ricardo,e ao número do MDB, 15.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil