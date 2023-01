Ao lado do caixão, Lula e Janja cumprimentaram familiares e amigos do Rei do Futebol e participaram de uma oração

Ao lado do caixão, Lula e Janja cumprimentaram familiares e amigos do Rei do Futebol e participaram de uma oração. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação