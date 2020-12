Mundo Mais de 40 países já iniciaram a vacinação contra o coronavírus

27 de dezembro de 2020

Mulher de 101 anos foi a primeira a receber a vacina da Pfizer/BioNTech na Alemanha. (Foto: Reprodução)

Mais de 40 países já começaram a aplicar vacinas contra a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que já provocou a morte de 1,7 milhão de pessoas pelo mundo e deixou mais de 80 milhões de infectados.

O Reino Unido foi o primeiro país a começar a aplicar a vacina produzida pelo laboratório americano Pfizer e a empresa alemã BioNTech. O país foi seguido pelos Emirados Árabes, EUA, Canadá, Arábia Saudita e Israel. Neste domingo, o grupo recebeu o reforço dos 27 países da União Europeia, que passaram a aplicar a vacina no domingo (27).

Na quinta-feira (24), o México, Chile e a Costa Rica se tornaram os primeiros países da América Latina a iniciar a imunização com a vacina Pfizer/BioNTech. A lista ainda foi reforçada neste domingo com o início da imunização no sultanato de Omã, na Península Arábica.

Dos 43 países que já iniciaram a vacinação, 39 estão aplicando a vacina Pfizer/BioNTech. Emirados Árabes Unidos e Bahrein iniciaram a imunização coma vacina da Sinopharm, desenvolvida na China. A Rússia vem usando a Sputnik V, desenvolvida no país. A China também está usando as vacinas locais Coronovac e o imunizante da Sinopharm. Já os EUA, que já vinham usando a vacina Pfizer/BioNTech, começaram a aplicar em 24 de dezembro o imunizante da Moderna.

Nos EUA, Sérvia, Israel, Arábia Saudita, autoridades estiveram entre as primeiras pessoas a receber a vacina, como forma de dar o exemplo para a população. O vice-presidente americano, Mike Pence, foi imunizado em frente às câmeras. O mesmo ocorreu com o premiê israelense Benjamin Netanyahu. Os americanos já imunizaram quase 2 milhões de pessoas nas últimas duas semanas. A China afirma que aplicou 1 milhão de doses. O Reino Unido, 800 mil.

O Brasil, por enquanto, segue uma data para o início da imunização em massa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já anunciou várias previsões como dezembro, janeiro, fevereiro e março e deu declarações conflitantes sobre as doses que vão estar disponíveis no primeiro bimestre de 2021.

Em contraste com outros líderes mundiais, o presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende tomar a vacina. Só o estado de São Paulo, que negociou por conta própria um acordo de fornecimento de doses com o laboratório chinês Sinovac anunciou uma data para o início da vacinação: 25 de janeiro. No entanto, ao contrário de outras dezenas de países pelo mundo, o Brasil ainda não aprovou o registro de nenhuma vacina.

Confira a lista de países que já começaram a aplicar a vacina

América do Norte

– Estados Unidos

– Canadá

– México

– América Central

– Costa Rica

– América do Sul

– Chile

– Oriente Médio

Emirados Árabes Unidos

– Arábia Saudita

– Israel

– Qatar

– Kuwait

– Omã

– Bahrein

– Ásia

– China

– Europa

– Reino Unido

– Rússia

– Sérvia

União Europeia

– Alemanha

– Grécia

– Áustria

– Hungria

– Bélgica

– Irlanda

– Bulgária

– Itália

– República Tcheca

– Letônia

– Chipre

– Lituânia

– Croácia

– Luxemburgo

– Dinamarca

– Malta

– Eslováquia

– Holanda

– Eslovênia

– Polônia

– Espanha

– Portugal

– Estônia

– Romênia

– Finlândia

– Suécia

– França

