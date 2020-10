Geral Mais de 60 pessoas são desalojadas de loteamento na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Mais de 60 moradores do Loteamento Irmãos Marista, no bairro Rubem Berta em Porto Alegre, foram desalojados de seus apartamentos na noite de sexta-feira (9). O medo de um desabamento do prédio de cinco andares fez com que 19 famílias, sendo 40 adultos e 22 crianças, tivessem que sair às pressas do local.

Os residentes eram oriundos da Vila Nazaré; pessoas que vieram transferidas para a realização das obras de ampliação do Aeroporto Salgado Filho Porto Alegre.

Segundo nota oficial da Prefeitura de Porto Alegre, equipes dirigiram-se para o Loteamento Irmãos Maristas assim que foram acionadas na noite de sexta-feira. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram a evacuação das famílias do prédio. No total, 20 unidades foram interditadas no bloco.

Ainda na noite de sexta-feira, ao tomar conhecimento dos fatos, em reunião virtual com Defesa Civil, Departamento Municipal de Habitação (Demhab), Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), foi determinado que equipes fossem ao local e tomassem todas as medidas para proteção e auxílio às famílias atingidas, e que fossem contatados ainda na madrugada os responsáveis pela obra: empresa e Caixa Econômica Federal.

Durante a madrugada, o diretor-geral do Demhab, Emerson Corrêa, esteve no loteamento e notificou a construtora responsável pela obra e a Caixa Econômica, a quem cabe a fiscalização. Foi solicitado um laudo de estabilidade estrutural de todos os prédios do empreendimento, que possui 1.298 unidades habitacionais.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) está preparada para atender as famílias que venham necessitar de abrigo por um tempo mais prolongado. Neste primeiro momento eles foram acolhidos por parentes e vizinhos. Mas a Fasc está fazendo levantamento de quantas pessoas necessitarão de abrigo.

A Guarda Municipal auxilia na segurança e apoio ao acesso de pessoas autorizadas a ingressar no prédio.

Sobre o empreendimento

O contrato para a obra foi assinado pela Caixa e a empresa Direcional em 2017. A prefeitura cedeu o terreno, realizou obras de infraestrutura no local e firmou convênio com a Caixa para a construção das moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida com um total de 1.280 unidades, entre casas e apartamentos. Cada unidade possui dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

