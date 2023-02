Rio Grande do Sul Mais de 72 horas após ruptura de ponte em Torres, corpo de jovem é encontrado no mar

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Local fica a 3 quilômetros do rio Mampituba, onde ocorreu o acidente. (Foto: Divulgação/CBM-SC)

Após mais de 72 horas de buscas em Torres (Litoral Norte), na madrugada dessa quinta-feira (23) bombeiros resgataram no mar o corpo de Brian Grandi, 20 anos. Ele estava desaparecido após despencar de ponte pênsil rompida sobre o rio Mampituba por volta das 2h30min de segunda-feira, quando voltava de uma festa. A localização foi possível graças a populares que avistaram o cadáver boiando na Praia Azul, na cidade vizinha de Passo do Torres (SC).

O local fica a aproximadamente 3 quilômetros do ponto onde ocorreu a queda. Familiares que acompanhavam a procura pelo jovem fizeram já na orla o reconhecimento do corpo, enviado para necrópsia no Instituto Médico-Legal da cidade catarinense de Araranguá.

Em seguida, houve a liberação para o velório em uma funerária de Torres. Já o sepultamento está marcado para as 10h desta sexta-feira (24) no Cemitério Campo Bonito, na mesma cidade, para onde o jovem se mudou de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) com a mãe e a irmã no final do ano passado.

Investigação prossegue

A apuração do caso é realizada pelas Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Além da causa da morte de Brian, os investigadores trabalham para determinar o motivo da ruptura de parte dos cabos – outras 30 pessoas foram lançadas à água, enquanto outras conseguiram se agarrar a fios e partes da estrutura. Algumas se feriram mas todas sobreviveram, exceto Brian.

Até agora, a principal hipótese para o acidente é a combinação de excesso de peso com falhas na estrutura, inaugurada em 1984 para a travessia de pedestres sobre o rio Mampituba. Quase 100 pessoas utilizavam a ponte pênsil no momento da queda (filmado com celular por uma testemunha), número cinco vezes superior ao limite indicado por placas no local.

Esperança e angústia

Sob olhares de dezenas de curiosos em ambos os lados do rio, as buscas contaram com a participação de um grupo de mergulhadores e o reforço de veículos náuticos como lancha, botes e jet-ski, além de helicóptero da Brigada Militar (BM). A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul instalou na área um tenda para organizar a logística dos trabalhos, com a participação da Defesa Civil e Polícia Civil.

Foram três dias de rastreamento. Família e amigos tentavam manter a esperança de que Brian tivesse sobrevivido e fosse encontrado em outro local, mesmo tratando-se de uma possibilidade cada vez mais improvável.

Seu último contato foi uma mensagem de whatsapp, minutos antes do desaparecimento, avisando que estava a caminho de casa após uma festa de carnaval. Ele pegaria a sua bicicleta, estacionada na margem gaúcha do rio Mampituba, mas o veículo continuou no local.

(Marcello Campos)

