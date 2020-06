Geral Manifestantes pró e contra Bolsonaro foram às ruas no domingo em Porto Alegre e outras capitais

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF) recebeu duas manifestações com causas opostas. (Foto: Adriano Machado/Reuters)

Manifestantes a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo (21) em Porto Alegre e outras capitais do País. Um protesto contrário ao presidente foi feito no Centro Histórico da capital gaúcha na tarde deste domingo. A concentração começou na Esquina Democrática e depois houve uma passeata pela avenida Borges de Medeiros.

Já um grupo de apoiadores do presidente da República se manifestou em Porto Alegre com posicionamentos contra “a ditadura” do STF (Supremo Tribunal Federal). O ato reuniu cerca de 100 pessoas na avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento. Com bandeiras do Brasil e vestindo camisetas em verde e amarelo, os manifestantes criticavam o STF e seus ministros. Os agentes da EPTC tiveram de bloquear a via para a circulação de veículos em ambos os sentidos para que o carro de som pudesse ocupar a avenida.

A capital paulista também foi palco de manifestações políticas favoráveis e contrárias ao presidente da República. Esse foi o primeiro domingo após a decisão da Justiça estadual paulista que determinou que não poderão ocorrer simultaneamente, na avenida Paulista, atos de apoio e contrários ao governo federal, sendo obrigatório um revezamento.

Em caso de descumprimento da determinação, a justiça aplicará multa de R$ 200 mil por pessoa jurídica identificada na articulação; R$ 1 mil por pessoa física identificada descumprindo a ordem; e R$ 5 mil por pessoa física que, estando presente no local ou não, for líder, representante ou dirigente de movimento participante do protesto.

Neste domingo, estiveram na Avenida Paulista manifestantes favoráveis a Jair Bolsonaro. Parte dos presentes portavam cartazes e faixas em defesa do governo federal, com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governador de São Paulo, João Doria.

Na Praça Roosevelt, na região central da cidade, ativistas contrários ao governo federal pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes também portavam bandeiras e faixas com lemas antifascistas.

Para garantir a segurança dos manifestantes, a Polícia Militar do Distrito Federal montou um cordão de isolamento para manter os grupos separados.

Os manifestantes pró-Bolsonaro se concentraram no Museu Nacional da República. O grupo contrário ao presidente se reuniu no Teatro Nacional.

Os dois grupos realizaram uma caminhada até perto da Praça dos Três Poderes, praça que fica diante do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Os manifestantes contrários ao presidente traziam faixas contra o racismo, pedindo a saída do presidente do poder e em defesa da Saúde Pública.

Os favoráveis ao presidente estavam vestidos, na sua maioria com camisas da seleção brasileira de futebol carregavam cartazes com críticas ao STF e com pedidos de que a suprema corte seja composta por juízes “concursados e indicados pelo presidente”.

Em Belo Horizonte (MG), tanto os protestos contra Bolsonaro como os atos de apoio ao presidente ocorreram no bairro da Lapa, mas a polícia atuou para que cada um se encaminhasse para um lado a fim de evitar confrontos.

No Rio de Janeiro (RJ), houve um ato de apoio ao presidente em Copacabana, um dos principais bairros da capital fluminense. Do lado de fora do Maracanã houve protesto contra Bolsonaro. As informações são da Agência Brasil e da agência de notícias Reuters.

