Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

O local teve que ser evacuado. (Foto: Instagram/Reprodução)

A mansão de Denzel Washington em Beverly Hills teve que ser evacuada na noite de quinta-feira (12) pela equipe de bombeiros de Los Angeles. De acordo com reportagem da CBSLA, a fumaça foi vista saindo do segundo andar da casa de vários andares. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum fogo foi encontrado.

A fumaça no segundo andar foi determinada como proveniente de um dos vários fornos da casa que passou por manutenção recentemente e foi retirado do ar, de acordo com o departamento. Não houve feridos e todos os ocupantes da casa foram autorizados a voltar para dentro pouco depois das 22h30, quando todas as equipes de bombeiros deixaram o local. Não se sabe se o ator estava no local no momento da evacuação.

