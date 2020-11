Geral Maradona caiu e bateu cabeça uma semana antes de morrer

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

O fato aconteceu quando Maradona se recuperava de uma cirurgia de hematoma subdural em sua casa em Tigre, em Buenos Aires. (Foto: Reprodução)

Diego Armando Maradona caiu em sua casa e bateu o lado direito da cabeça no último dia 19, seis dias antes de falecer. O incidente foi relatado pelas enfermeiras que cuidavam do craque argentino, mas elas relataram que nenhum estudo foi feito para determinar se sofreu algum dano. As informações são da TV C5N, de Buenos Aires.

Isso aconteceu quando Maradona se recuperava de uma cirurgia de hematoma subdural em sua casa em Tigre, em Buenos Aires. A equipe médica chefiada por Leopoldo Luque, que foi indiciado por “homicídio culposo”, teve conhecimento dos fatos assim como a psiquiatra Agustina Cosachov.

Ricardo (sobrenome não divulgado) e Dahiana Gisela Madrid, os dois profissionais que cuidaram de Diego em suas últimas 24 horas, reportaram tais informações às autoridades. Ricardo afirmou que “o golpe foi no lado direito”, ou seja, do outro lado de onde estava a ferida da cirurgia.

A C5N especulou que a queda causada por uma falta de firmeza nos joelhos debilitados do craque argentino. A informação da queda é essencial para o sentido se houve ou não negligência no atendimento a Maradona.

Foi Luque quem ligou para o serviço de ambulâncias 911 às 12h16min da última quarta-feira (25). O médico, porém, não estava na casa do ex-jogador e havia sido informado pelos que o acompanhavam – a psiquiatra, um enfermeiro e o sobrinho do ídolo, que estava com Maradona – que ele não se sentia bem.

A Justiça investiga a atuação dos enfermeiros. Especificamente, uma contradição da enfermeira que cuidou dele durante a noite, e que afirma não ter entrado no quarto durante a manhã. Depois, porém, em sua declaração oficial à polícia, ela disse que havia entrado e que Maradona havia se recusado a ter seus sinais vitais registrados.

O médico Leopoldo Luque deu sua primeira entrevista depois da morte do ex-jogador Diego Armando Maradona. No domingo, o neurocirurgião se defendeu das acusações de negligência no tratamento dado pela operação no cérebro no início de novembro. Depois de busca a apreensão de documentos, computadores e cinco celulares na sua casa e clínica, foi aos microfones para questionar a opinião de quem levanta dúvidas sobre o socorro imediato ao ídolo argentino.

“Todos nós nos reunimos para ver o que era melhor para Maradona. O que precisamos é de sua vontade, porque sem Diego nada poderia ser feito. Por que eles não investigam quem era Diego? Não existem critérios que possamos seguir sem o seu consentimento”, disse em entrevista à mídia argentina.

O médico reforçou o que acha ter sido uma fatalidade: o ataque cardíaco que matou Maradona. “Não há erro médico, nem há julgamento. Maradona teve um ataque cardíaco. É a coisa mais comum no mundo morrer assim. É um fato que pode acontecer. Sempre foi feito todo o possível para diminuir esse risco, mas não dá para bloqueá-lo.”

Leopoldo Luque revelou que chegou a ser mandado embora pelo próprio paciente algumas vezes. “O Diego era muito difícil. Muitas vezes me expulsou de casa, mas aí depois me ligava. Fazia sugestões que ele aceitava ou não”, afirmou. As informações são do jornal O Globo e do site Globo Esporte.

