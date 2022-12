Esporte Marrocos vence o Canadá por 2 a 1 e se classifica para as oitavas da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











É a primeira vez que o Marrocos avança para o mata-mata desde 1986 Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo histórico, Marrocos venceu por 2 a 1 a seleção do Canadá e está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022. A partida aconteceu pelo grupo F, no estádio Estádio Al Thumama, às 12h, nesta quinta-feira (01). Com a derrota, o Canadá está eliminado da Copa do Mundo.

Buscando a classificação, Marrocos começou o jogo atacando. Boufal tentou cabecear para o gol, mas não teve sucesso. Logo aos 3, Goleiro do Canadá se enrolou na saída de bola e Ziyech aproveitou a falha e fez o gol de cobertura. Canadá 0 x 1 Marrocos.

Com 10 minutos jogados, o Canadá não consegue jogar. Marrocos jogava com marcação alta. Aos 14, em contra-ataque rápido a seleção canadense foi até o ataque. Buchanan conseguiu alcançar a bola, que saiu pela linha de fundo. Aos 22, o segundo gol de Marrocos. O jogador recebeu sozinho no ataque e chutou para dentro do gol. Canadá 0 x 2 Marrocos.

Aos 25, bola foi cruzada na área, mas nenhum jogado do Canadá conseguiu chegar na bola. Com 27 minutos, o Canadá não consegue ser efetivo no ataque, mas a defesa do Marrocos está bem na partida.

Aos 33, a torcida de Marrocos canta muito comemorando a vitória que está fazendo história pela primeira vez. Aos 39, Marrocos chegou até a área, mas a defesa do Canadá afastou. Hakimi estava preparado para dar uma bicicleta, mas o zagueiro cortou.

Em seguida, Larin tentou cruzar na área e o jogador da seleção de Marrocos desviou. Gol do Canadá, Aguerd contra. Aos 44, o goleiro de Marrocos teve que acelerar o passo para recuperar a bola. Defensor marroquino atrasou a bola muito curto, mas o goleiro conseguiu recuperar. Aos 47, En-Nesyri mandou para o fundo da rede, mas teve interferência na ação do goleiro e o gol foi anulado . Aos 50, o juiz encerrou o primeiro tempo.

Começou o segundo tempo, aos 3, Ziyech tentou tabela com Hakimi dentro da área do Canadá, mas a defesa cortou. Aos 5, muitas vaias para a equipe do Canadá. Torcida do Marrocos dominou o estádio.

Aos 8, o jogo é bem menos intenso. Marrocos deixa a bola com o Canadá e tenta explorar o contra-ataque. Aos 11, após falta cobrada do Canadá, Larin chegou atrasado para mandar para o gol. Aos 12, Alphonso Davies tentou na marca do pênalti, mas a bola acaba ficando fraca. Aos 17, os dois times estavam com a posse de bola de 42% de posse de bola.

O jogo ficou parado por 16% do tempo. Aos 25, Hutchinson cabeceou a bola, que bateu no travessão, mas não entra. No rebote, Johnston tentou de cabeça novamente e mandou por cima.

Aos 34, Marrocos chegou ao ataque com Hamdallah sozinho, mas o atacante se enrolou e a defesa canadense tirou a bola. Aos 36, o Canadá bombardeia a área de seleção de Marrocos. Defesa consegue afastar.

Aos 39, Johnston tentou mandar de cabeça para o Canadá, mas passa longe do gol. Aos 41, Bono quase se enrolou com a bola. Quase Alphonso Davies marcou. Aos 46, Canadá teve escanteio e o goleiro foi para área. Aos 49, a partida foi encerrada e Marrocos está classificada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte