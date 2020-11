O caso aberto pela Procuradoria Geral da República de San Isidro intitula-se “Maradona, Diego. Investigação da causa da morte”.

‘Contradição em depoimento’

“Temos que ver se cumpriram com seu dever ou se houve um relaxamento. A enfermeira [ que estava de plantão quando se constatou que o ídolo estava morto] relatou algo quando o procurador apareceu no dia da morte de Diego, posteriormente ampliou seu depoimento e, no final, foi à televisão dizer que lhe forçaram a falar, então há alguma contradição em seu depoimento”, explicou à AFP o parente de Maradona que pediu anonimato.