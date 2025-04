Polícia Médico é condenado a mais de 58 anos de prisão por matar a ex-companheira e o namorado dela no interior do RS

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

O julgamento durou mais de 20 horas em São Gabriel Foto: MP/Divulgação O julgamento durou mais de 20 horas em São Gabriel. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Um médico acusado de matar a sua ex-companheira e o namorado dela, que era major do Exército, foi condenado pelo Tribunal do Júri de São Gabriel a 58 anos, quatro meses e 20 dias de prisão. O réu encontra-se no Presídio Estadual do município da Fronteira Oeste do RS.

Os crimes ocorreram em frente à casa da vítima, na presença de quatro crianças: as filhas gêmeas, de 3 anos, da mulher com o assassino e as duas filhas do namorado da vítima, de 4 e 10 anos. O réu também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o MP (Ministério Público), o médico não se conformava com o fim do relacionamento.

“Esse julgamento é um marco histórico para a comunidade de São Gabriel porque ele transmite, com o seu resultado, uma mensagem muito clara de que se alguém pensa que a violência decorrente do sentimento de posse de um homem em relação a uma mulher pode ser compreendida ou tolerada, apostando na prevalência de uma cultura ultrapassada, uma cultura machista, de uma cultura de desrespeito e de desigualdade entre homem e mulher, será punido com severidade. A partir desse paradigma, muitas vidas, tanto de homens quanto de mulheres, serão preservadas”, destacou o promotor de Justiça Leonardo Giardin de Souza.

Para a promotora Graziela Vieira Lorenzoni, “os crimes foram muito graves, em circunstâncias beirando a desumanidade, já que as vítimas, a ex-esposa e seu namorado, foram abatidas indefesas diante de suas filhas. O julgamento, que durou mais de 20 horas, foi realizado na semana passada.

Conforme a denúncia do MP, no dia 16 de maio de 2023, o médico foi até o imóvel onde sua ex-companheira residia, em um condomínio na Zona Sul de São Gabriel, alegando que iria visitar as filhas. Ao chegar no local, a vítima recebeu o réu na frente da residência e, após uma discussão, o médico sacou uma arma de fogo e disparou contra sua ex-esposa e o namorado dela.

Após cometer os assassinatos, o réu fugiu do local e foi localizado pela polícia na casa de um amigo.

