Geral Médico suspeito de cárcere privado no Rio de Janeiro é alvo de 30 inquéritos; vítimas relatam danos causados por cirurgias plásticas malsucedidas

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











No dia 21 de julho, o MP-RJ pediu a prorrogação da prisão de Bolívar por mais 25 dias. (Foto: Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Delegacia da Mulher de Duque de Caxias (RJ) abriu mais de 30 inquéritos contra o médico equatoriano Bolívar Guerrero Silva. As denúncias vieram à tona depois que o cirurgião plástico foi preso acusado de manter uma paciente em cárcere privado no Hospital em Santa Branca, de sua propriedade. Bolívar segue preso.

“A investigação sobre o caso do suposto cárcere está sob sigilo, mas além dessa, já temos mais de 30 inquéritos em andamento que apuram outras condutas do médico”, diz a delegada Fernanda Fernandes, que está à frente da especializada.

São vítimas que reclamam cirurgias plásticas malsucedidas, danos estéticos e um caso em que a família desconfia que uma jovem tenha morrido por erro médico após um procedimento, mas teve a morte atestada como complicações por covid-19.

Indícios de homicídio tentado

No dia 21 de julho, o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), por meio da 3ª Promotoria de Investigação Penal Territorial do Núcleo Duque de Caxias, pediu a prorrogação da prisão de Bolívar por mais 25 dias.

O inquérito policial que analisa sua conduta no caso de Daiana Chaves Cavalcanti foi inicialmente instaurado para apurar lesão corporal de natureza grave, além de associação criminosa e cárcere privado.

No entanto, a promotora de Justiça Cláudia Portocarrero entendeu, ao receber o inquérito que havia indícios de que Bolívar teria assumido o risco de matar a vítima, e considerou o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, hediondo. O caso foi encaminhamento ao Tribunal do Júri de Duque de Caxias, e a Deam segue em diligências para apurar o caso.

“O atuar doloso do indiciado e a irresponsabilidade completa, a vilania, a torpeza de motivo para a prática do delito, a ganância, o objetivo de ganhos financeiros em detrimento da saúde da vítima, submetida a cirurgias sucessivas, inclusive para fins estéticos, que jamais poderiam ter sido levadas a efeito, restam indicados nos autos” destacou a promotora.

A paciente Daiana Cavalcanti Chaves, que acusou o médico Bolívar Guerrero e o Hospital Santa Branca de cárcere privado, seguia internada no Hospital Federal de Bonsucesso até a tarde desta segunda-feira.

Ela se submeteu a dois procedimentos para remoção de tecido necrosado da barriga e dos seios, e deve passar por mais dois para se recuperar completamente.

Relembre o caso

Bolívar foi preso em 18 de julho, quando estava dentro do centro cirúrgico do Hospital Santa Branca, clínica da qual ele é sócio. O cirurgião foi acusado de manter Daiana Cavalcanti, de 36 anos, em cárcere privado na unidade de saúde.

A polícia apontou que a mulher estava em estado grave, com várias complicações após ter feito uma cirurgia plástica.

Daiana tentou ser transferida de hospital, mas segundo ela e testemunhas o cirurgião dificultou a transferência. Ela estava internada no Santa Branca desde junho deste ano.

Alguns dias após a prisão, Daiana conseguiu ser transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde se recupera.

Após a prisão, vários outros ex-pacientes de Bolívar denunciaram à imprensa problemas que tiveram com o médico. Alguns disseram que foram operados por uma técnica de enfermagem que atuava com o equatoriano. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral