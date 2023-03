Brasil Mega-Sena 2.575: prêmio volta a acumular e vai a R$ 54 milhões

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Agência Brasil)

O concurso 2.575 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (18), em São Paulo, não teve vencedor. Assim, o prêmio de quase R$ 44 milhões acumulou, e o valor estimado pela Caixa para o concurso 2.576, na quarta-feira (22) é de R$ 54 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 – 12 – 14 – 41 – 46 – 53. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet.

