Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Próximo sorteio será na terça-feira (20). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesse sábado (17) no concurso 2763 da Mega-Sena. Os números contemplados foram 15-16-19-43-44-49. Houve 52 jogos vencedores com cinco dezenas; cada um deles ganhará R$ 75.241,53. Já 4.751 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 1.176,46. O próximo concurso da Mega-Sena será na terça (20), com prêmio estimado de R$ 65 milhões.

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 65 milhões

