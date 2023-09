Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14,5 milhões

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

As dezenas contempladas foram: 02 - 23 - 25 - 33 - 45 - 54. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.633 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (16), e o prêmio para esta terça (19) acumulou em R$ 14,5 milhões. As dezenas contempladas foram: 02 – 23 – 25 – 33 – 45 – 54. As 47 apostas que acertaram a quina receberão quase R$ 49 mil cada. Os palpites simples custam R$ 5 e podem ser feitos nas lotéricas e também pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Federal.

2023-09-16