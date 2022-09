Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 75 milhões

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.518 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desse sábado (8), e o prêmio acumulou e o valor previsto para o sorteio de terça-feira (13) é de R$ 75 milhões. Os números contemplados foram: 03 – 22 – 23 – 44 – 53 – 60. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

