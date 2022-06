Brasil Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 70 milhões

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

As seis dezenas sorteadas foram: 10-30-31-33-42-52. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Caixa realizou nesse sábado (18) o sorteio do concurso 2.492 da Mega-Sena. As seis dezenas sorteadas foram: 10-30-31-33-42-52. Não houve vencedores para o prêmio principal, de quase R$ 59 milhões. O valor do próximo concurso, na quarta (22), ficou estimado em R$ 70 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou aplicativo. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

