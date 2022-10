Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e fica estimado em R$ 17 milhões

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

As dezenas sorteadas foram: 08 - 19 - 29 - 38 - 48 - 56. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2527 da Mega-Sena, que foi realizado neste sábado (8) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na quinta-feira (13). As dezenas sorteadas foram: 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56

