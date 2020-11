Melania se distancia de Donald Trump em evento nos Estados Unidos

A frieza da relação entre o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump chegou a um novo patamar na tarde da última quarta-feira (11). Numa pequena parada militar em homenagem aos veteranos de guerra, o chamado Veterans Day, no Arlington National Cemetery, a ex-modelo ficou longe do presidente o tempo todo e de braços dados com um militar que segurava seu guarda-chuva.

Os usuários do Twitter repararam na distância entre os dois e não deixaram de comentar: “Por que Melania está segurando o braço de um soldado? A separação já começou?”

“Melania não usa máscara e está de braços dados com um soldado. Ela e o Trump não ligam mesmo, não é?”

Esse foi o primeiro compromisso público do casal desde o anúncio de que Joe Biden venceu a eleição 2020. Segundo o jornal “Daily Mail”, pessoas próximas a Melania garantem que, depois que eles saírem da Casa Branca, há grandes chances de ela pedir o divórcio.

Legado

Enquanto o planeta acompanha a revolta de Donald Trump com a derrota projetada na corrida presidencial contra o oponente democrata Joe Biden, a primeira-dama Melania pratica o que mais fez durante os últimos quatro anos na Casa Branca: silêncio. Se o legado de Donald Trump para a Casa Branca e a democracia dos EUA é objeto de polarização e controvérsia, o de Melania no papel que já foi ocupado por Michelle Obama e Jacqueline Kennedy Onassis ainda é uma incógnita. “Melania foi uma primeira-dama extremamente fechada”, diz à BBC News Brasil Kate Andersen Brower, autora do best-seller sobre primeiras-damas contemporâneas “First Women” (Primeiras Mulheres, em tradução livre), que discute o papel de 10 primeiras-damas da história recente americana. “Ela é uma pessoa cifrada, mesmo agora no final do mandato. E parece que é assim que ela quer ser.” Para a escritora Betty Boyd Caroli, autora de “First Ladies – The ever-changing role” (ou Primeiras damas – a função em constante mudança), Melania esteve “amplamente ausente do trabalho de primeira-dama”. “Nas categorias típicas que os historiadores usam para classificar as primeiras-damas, como valor para o país, integridade, liderança, inteligência, realizações, coragem, imagem pública, valor para o presidente, eu prevejo que ela se classifique no último lugar da lista“, diz Caroli à BBC News Brasil. Para muitos, no entanto, apesar de extremamente reservada, Melania teria sido um importante contraponto à beligerância do marido nos últimos quatro anos em Washington. Mesmo quando esteve em silêncio. É difícil descrever a temporada de Melania Trump na Casa Branca sem notar as contradições que ela expôs ao ocupar o cargo. Nascida na Eslovênia em abril de 1970, Melania trabalhava como modelo quando se mudou para Nova York, em 1996. Em 2001, ganhou residência permanente nos EUA. Em 2005, casou-se com Donald Trump e, no ano seguinte, se tornou uma cidadã norte-americana. Sua ascensão trouxe uma série de ineditismos ao posto. Melania foi a primeira a ter nascido fora dos EUA desde Louisa Adams (esposa do presidente Quincy Adams, que governou há quase 200 anos). Também foi a única no cargo a não ter o inglês como língua materna, a primeira a ter posado nua em uma revista (ela apareceu em uma cama junto a outra modelo na extinta revista francesa Max, em 1996) e a primeira terceira esposa de um presidente em exercício. Se o passado poderia sugerir uma personalidade questionadora de valores tradicionais ou mesmo progressista, os últimos 4 anos mostraram Melania ao lado de um dos presidentes mais conservadores da história recente americana. Dona de dois passaportes — Melania também é a primeira primeira-dama naturalizada norte-americana —, ela fez parte de um governo hipernacionalista, cujo slogan era “América Primeiro” e que impôs uma série de políticas protecionistas, voltadas para dentro, em uma ruptura com a tradição de defesa do livre mercado vista em Washington.