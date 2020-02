Rio Grande do Sul Melhor horário para retorno do Litoral Norte no domingo é até às 14h, diz CCR Via Sul

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

A CCR ViaSul estima que de sexta-feira (14) até este sábado (15) 86 mil veículos se desloquem às praias do Litoral Norte gaúcho pela Freeway. No domingo, para o retorno, o horário mais indicado é até as 14h.

O movimento na praça de Santo Antônio da Patrulha previsto só para o sábado é de mais 36 mil. Para a BR 101, a expectativa é de que 35 mil veículos passem pela praça de Três Cachoeiras em direção a Torres, sendo 15 mil no sábado. A fim de contribuir com a fluidez em horários de pico, a concessionária apresenta aos motoristas os períodos em que as rodovias deve ter melhores condições de tráfego: no sábado, a partir das 13h.

Para agilizar a passagem pelos pedágios e colaborar com o fluxo das rodovias, a CCR ViaSul realizará, caso necessário, a operação papa fila, que antecipa a cobrança da tarifa. Também de acordo com o movimento, poderá ser realizada a utilização do acostamento como faixa adicional tanto na ida – entre os kms 75 e 26 – como na volta do litoral – entre os kms 1,5 e 75, na Freeway.

Vale ressaltar que, para a liberação na volta das praias, a alça de acesso ao km 5 da rodovia é bloqueada. A fim de informar os motoristas sobre a liberação do acostamento, ficarão disponíveis sinalizações na rodovia, por meio de painéis com piscantes, placas indicativas dispostas ao longo do trecho e painéis de mensagem variável móveis – PMVs, que avisarão da liberação para veículos leves, com velocidade máxima permitida de 70 km/h.

A CCR ViaSul reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e respeitem a velocidade máxima das rodovias.

