Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Um episódio de discussão doméstica em residência no bairro São Miguel, em São Leopoldo (Vale do Sinos) culminou na morte de um menino de 4 anos. Ele foi atingido no pescoço por tiro efetuado de modo supostamente acidental pelo próprio pai, de 44 anos, e chegou a ser atendido no Hospital Centenário, mas não resistiu ao ferimento.

Em depoimento à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) local, o autor do disparo alegou que havia sacado a arma “apenas para assustar a companheira”, inocentada nas investigações preliminares. Ainda não informações conclusivas sobre o motivo do desentendimento que teve tal desfecho trágico para a criança.

Ele foi preso em flagrante e pode ser indiciado por homicídio doloso com agravantes. A Polícia Civil gaúcha informou que o suspeito possui antecedentes por roubo, assalto a pedestre a roubo a estabelecimento comercial.

Foragido uruguaio

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por sua vez, capturou na cidade de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) um uruguaio de 49 anos, foragido da Justiça de seu país. Havia contra ele um mandado de prisão emitido em 2012, desde que ele não retornou de saída temporária quando cumpria sentença por homicídio triplamente qualificado.

Ele foi condenado por assassinar, decapitar e atear fogo ao corpo de uma pessoa no Uruguai, em outubro de 2001. O crime foi cometido ao longo de três dias. Em fevereiro de 2004, foi sentenciado a 22 anos de prisão por um Tribunal em Rivera (fronteira com Santana do Livramento, na Fronteira-Oeste gaúcha).

Em novembro de 2011 ele foi beneficiado com saídas temporárias e, em outubro de 2012, não retornou. Passados dez anos, a Polícia gaúcha descobriu que o apenado havia fugido para o Rio Grande do Sul, escondendo-se em Eldorado (Região Carbonífera).

A partir daí, o Deic manteve esforço-conjunto com as agentes policiais do país vizinho, até concluir o plano de captura no novo esconderijo, em Santa Cruz do Sul.

(Marcello Campos)

