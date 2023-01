Rio Grande do Sul Mesa Brasil Sesc garantiu comida na mesa de mais de 77 mil gaúchos em 2022

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ao longo do ano passado, foram mais de 1,6 mil toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos pelo programa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede permanente de solidariedade criada pelo Mesa Brasil Sesc garantiu a arrecadação e distribuição de mais de 1,6 mil toneladas de alimentos em 2022, que chegaram à mesa de gaúchos e gaúchas em situação de vulnerabilidade social. O programa capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc contou com o apoio de dezenas de instituições, empresas e pessoas físicas parceiras para beneficiar 77.853 pessoas ao longo de todo o ano passado.

Através do projeto, em prática nas cidades de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e regiões, também foram realizadas 379 ações educativas, capacitando, ao todo, 7.295 pessoas. “O programa Mesa Brasil atua no combate ao desperdício, evitando que alimentos que ainda possuem valor nutricional sejam descartados, e também trabalha para minimizar o impacto da fome”, resume a coordenadora de Ação Social do Sesc-RS, Luciana Basile.

“Recentemente, vimos pesquisas que revelaram que cerca de 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, que não sabem se terão acesso à comida no dia de amanhã. Então, o Mesa Brasil se dedica a mudar essa situação, levando alimentos para instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.”

A meta do programa é conseguir atender ainda mais pessoas em 2023. Para isso, busca ampliar a rede de solidariedade, sensibilizando empresas, entidades e a comunidade em geral para que, dentro de suas condições, também contribuam com a iniciativa. “Cada doador é muito importante, pois é através desse trabalho de coleta e entrega que auxiliamos na redução do desperdício e da fome”, sublinha Luciana.

Interessados em saber como auxiliar ou em conhecer mais sobre o projeto e as instituições assistenciais cadastradas podem acessar o site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil/ ou entrar em contato com as Unidades do Sesc.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul