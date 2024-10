Últimas Cinco das dez pessoas mais ricas da América do Sul são brasileiras; veja o ranking de bilionários

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

O paulista Eduardo Saverin se mantém no topo de lista, com patrimônio estimado em US$ 31,6 bilhões.

As dez pessoas mais ricas da América do Sul viram sua fortuna conjunta passar de US$ 142,5 bilhões (R$ 808 bilhões) para US$ 151,3 bilhões (R$ 857,9 bilhões) desde agosto – um aumento de US$ 8,8 bilhões (R$ 49,9 bilhões). Os dados são da revista especializada “Forbes”.

O paulista Eduardo Saverin se mantém no topo do ranking, com patrimônio estimado em US$ 31,6 bilhões. Outros quatro brasileiros aparecem nas dez primeiras posições da lista.

Eduardo Saverin

– País: Brasil;

– Patrimônio: US$ 31,6 bilhões;

– Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos EUA. Sua fortuna tem origem na rede social. Saverin nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012. Ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

Iris Fontbona e família

– País: Chile;

– Patrimônio: US$ 26,2 bilhões;

– Viúva de Andrónico Luksic, falecido em 2005, Iris e os filhos herdaram os negócios e hoje controlam a Antofagasta Plc, dona de minas de cobre no Chile. Também possuem participação majoritária no conglomerado Quiñenco, com negócios no setor bancário, de bebidas, transportes, entre outros.

Vicky Safra e família

País: Brasil;

Patrimônio: US$ 19,6 bilhões;

Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

Jorge Paulo Lemann e família

– País: Brasil;

– Patrimônio: US$ 16,8 bilhões;

– Jorge Paulo Lemann e os sócios brasileiros Carlos Sicupira e Marcel Herrmann Telles se tornaram os empresários por trás do sucesso da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, criada em 2004 a partir da fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev. Os três são acionistas de referência da Americanas e lideram o fundo de investimentos 3G Capital, que tem participações na Restaurant Brands International (controladora do Burger King), na Kraft Heinz, entre outros.

David Velez e família

– País: Colômbia;

– Patrimônio: US$ 13,8 bilhões;

– David Vélez é cofundador e CEO do banco digital Nubank. Segundo a Forbes, o banco tem 90 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

Marcel Herrmann Telles e família

– País: Brasil;

– Patrimônio: US$ 11,1 bilhões;

– Marcel Herrmann Telles, junto com os sócios Jorge Paulo Lemann e Carlos Sicupira, cofundou o 3G Capital, que tem participações em empresas como a Kraft Heinz. Os três investidores também são acionistas de referência da Americanas e são os empresários por trás do sucesso da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo – mas Herrmann Telles doou sua participação na AB InBev para o filho Max Herrmann Telles em dezembro de 2023.

Carlos Alberto Sicupira e família

– País: Brasil;

– Patrimônio: US$ 8,9 bilhões;

– Beto Sicupira também é sócio da 3G Capital com Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles. Eles são os empresários por trás do sucesso da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, e ainda são acionistas de referência da Americanas – ele integra o conselho de administração da Americanas junto com Paulo Alberto Lemann, filho do sócio.

Marcos Galperin

– País: Argentina;

– Patrimônio: US$ 8,4 bilhões;

– Marcos Galperin é o fundador do Mercado Livre, a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. Sua fortuna vem do sucesso e expansão da empresa.

Jaime Gilinski Bacal

– País: Colômbia;

– Patrimônio: US$ 7,9 bilhões;

– Jaime Gilinski Bacal construiu um império bancário na América Latina. Com MBA de Harvard, trabalhou no Morgan Stanley. Em 2022, investiu no Grupo Nutresa e Sura, ampliando sua influência.

Jean Salata

– País: Chile;

– Patrimônio: U$ 7 bilhões;

– Salata ocupou cargos na Bain e na AIG antes de ingressar na Baring Private Equity Asia em 1997. Ele atuou como CEO e liderou uma aquisição gerencial da Baring em 2000. Em outubro de 2022, a empresa de investimentos EQT, listada em Estocolmo, adquiriu a Baring por US$ 1,7 bilhão em dinheiro e 191,2 milhões de ações da EQT.

