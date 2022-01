Brasil Meteoro explode nos céus de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Apesar do clarão e do som da explosão, não houve ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um meteoro explodiu no céu da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaiba (MG) e chamou a atenção de moradores na noite de sexta-feira (14). Apesar do clarão e do som da explosão terem assustado a população de várias cidades, não houve ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros sobre danos por uma possível queda no solo.

A explosão aconteceu por volta das 21h da noite de sexta e foi sentida com mais intensidade nas cidades de Perdizes, Santa Juliana, Pedrinópolis, Patos de Minas e Iraí de Minas.

Segundo informações da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), ainda não há registros de que algum pedaço tenha tocado o chão. “Em resumo, chamamos de meteoro por não haver fragmentos encontrados. Se tivesse essa queda (confirmada), chamaríamos de meteorito,” disse o responsável pelo observatório IDS em Patos de Minas, Ivan Soares.

O especialista, que faz parte da rede Bramon, ainda explicou que, com os primeiros levantamentos, o meteoro pode ter explodido a mais de 20 quilômetros do solo e que se houver fragmentos, ele pode ter caído em uma extensa área entre as cidades de Patrocínio, Araxá e Uberlândia.

“Ele começou a queimar muito alto. Se houver fragmento, ele ainda viajou, por alguns segundos, uma distância de aproximadamente 100 quilômetros daquele ponto da explosão”, explicou.

Casos de meteoros que invadem a atmosfera são comuns, segundo, Soares, mas esta explosão da noite de sexta é considerada incomum pela intensidade do brilho e do som.

