Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

No país, segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado na última sexta-feira (7), há 8.340 casos confirmados, sendo que 4.586 ainda estão sob análise Foto: Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz

Foi confirmado neste domingo (9) a segunda morte em Minas Gerais por varíola dos macacos. O caso aconteceu na cidade de Pouso Alegre. Com a morte, o país já registra quatro mortes pela doença, sendo dois no estado mineiro e os outros dois no Rio de Janeiro.

Segundo comunicado da Prefeitura, a vítima é um rapaz de 21 anos, com comorbidades, que estava internado desde 11 de setembro. Ao todo, quatro diagnósticos foram confirmados na cidade — incluindo o que veio a óbito —, um ainda está em análise e 45 foram descartados.

Casos confirmados

No país, segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado na última sexta-feira (7), há 8.340 casos confirmados, sendo que 4.586 ainda estão sob análise. O estado de São Paulo é o que possui mais casos positivos, com 3.843 diagnósticos.

A doença é causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos e superfícies contaminadas.

