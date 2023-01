Economia Ministério da Fazenda vai revogar isenções tributárias de última hora do governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2022

Medida publicada nesta sábado (41) começa a valer em primeiro de janeiro e pode custar R$ 6 bilhões para os cofres públicos Foto: Divulgação Medida publicada nesta sábado (41) começa a valer em primeiro de janeiro e pode custar R$ 6 bilhões para os cofres públicos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A equipe econômica do governo Lula já se prepara para revogar as medidas tomadas de última hora no governo Bolsonaro. Foi publicada neste sábado (31), no Diário Oficial, uma isenção tributária para o mercado financeiro de Pos/Cofins sobre crédito de operações de hedge.

O nome é técnico, mas na verdade, pelo cálculo da nova equipe econômica, as isenções podem custar R$ 6 bilhões para os cofres públicos. Essa medida, que começa a valer em primeiro de janeiro, foi considerada um acinte pela nova equipe econômica e vai ser revogada. Ou seja, o governo Bolsonaro ao sair aprovou subsídios para o mercado financeiro de última hora para valer no governo Lula.

