Brasil Ministério da Saúde informa que casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiram para 182. Rio Grande do Sul tem 27 casos

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Apresentação do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Foto: Reprodução/Twitter Apresentação do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (28) a atualização dos casos suspeitos de coronavírus no Brasil. O número subiu para 182, enquanto no Rio Grande do Sul são 27 casos.

Até o momento, 71 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil, que permanece apenas com o de um caso confirmado da doença no Estado de São Paulo.

No mundo, há 82.294 casos de coronavírus (78.630 na China) e 2.804 mortes (2.747 na China), informou o ministério. Há casos em 46 países. “A gente está falando de uma propagação significativa para várias regiões do mundo”, avaliou o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

O secretário Wanderson de Oliveira também explicou que “a tendência é de um estabilização de casos na China e uma tendência de aumento em outros países, principalmente na Coreia e Itália”.

“A nossa definição de caso é de saúde pública, uma definição operacional. Tem que ter febre e um sinal ou sintoma respiratório e ter histórico de ter voltado de países que estão na definição de casos nos últimos 14 dias ou ter contato com caso suspeito”, explicou Oliveira.

Situação epidemiológica do #Coronavírus no Brasil em 28/02:

➡️ 182 casos suspeitos

➡️ 1 caso confirmado

❌ 71 casos descartados pic.twitter.com/e1utHD0DpD — Ministério da Saúde (@minsaude) February 28, 2020

Chimarrão

Wanderson de Oliveira também falou sobre o chimarrão. Disse que morou no Estado e até gostou muito de tomar chimarrão. Lembrou que é um hábito cultural.

Presente ao evento, João Gabbardo dos Reis, secretário executivo do ministério, que é gaúcho, o interrompeu, dizendo que os gaúchos já encontraram uma solução. “Cada um vai tomar com a sua cuia e a sua bomba”, disse Gabbardo.

Vacinação

Sobra a antecipação da campanha de vacinação para o dia 23 de março, Wanderson de Oliveira ressaltou que ela não é uma vacina contra o coronavírus, mas vai ajudar a descartar os casos.

“Faremos a campanha de vacinação contra a gripe de 23 de março até 23 de maio. São 75 milhões de doses de vacina trivalente e compramos, também, 2,5 milhões de vacinas H1N1 para casos de emergência”, disse Oliveira.

“A vacina da gripe não é para prevenir contra o coronavírus. É para prevenir contra os vírus influenza. O médico, sabendo que o paciente já foi vacinado, poderá investigar outras causas”, esclareceu.

Lavar as mãos

Durante a coletiva também foi lembrado que mesmo sem álcool gel é possível manter a higiene e reduzir as chances de contágio, não só do coronavírus, por meio do simples ato de lavar as mãos com água e sabão. “É a melhor prevenção”, disse Wanderson de Oliveira, ressaltando a importância de lavar bem, inclusive embaixo das unhas. Também lembrou que boa alimentação e noites bem dormidas contribuem para a melhoria da imunidade.

Fluxo de informações

O secretário executivo, João Gabbardo dos Reis explicou uma modificação no fluxo de notificação de casos. “A partir de agora, as secretarias estaduais ficarão responsáveis por fazer a análise dos seus casos. Depois enviarão os dados mais refinados para o Ministério da Saúde”, relatou.

Ele também anunciou que a partir da próxima semana, quem chegar perto de um aeroporto internacional receberá uma mensagem com orientação para buscar uma unidade de saúde se tiver febre e outro sintoma gripal, após viagem a um país com casos do coronavírus.

Aplicativo

Em breve, o ministério vai disponibilizar o aplicativo “Coronavírus SUS”. “Ele é bem simples, com área de dicas, contato da unidade de saúde mais próxima. O cidadão poderá obter muita informação”, divulgou o secretário Wanderson de Oliveira.

