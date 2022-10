Notícias Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul pede condenação de empresa por coação eleitoral

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Empresa do agronegócio disse aos funcionários que 'reduziria produção' caso Lula vença as eleições. (Foto: Divulgação/Stara)

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) ingressou com uma ação civil pública contra a fabricante de máquinas agrícolas Stara por suposta coação eleitoral. A empresa fica no município de Não-Me-Toque.

Tradicional no agronegócio gaúcho, a Stara enviou uma carta aos seus fornecedores após o resultado do 1° turno informando que reduzirá a base orçamentária em 30% caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições no 2º turno.

O MPT pede a condenação da fabricante ao pagamento de R$ 10 milhões a título de danos morais coletivos e de danos morais individuais, válidos para cada funcionário com vínculo empregatício com a Stara no mês de setembro.

A ação também pede, entre outros, que a “Justiça determine que a empresa se abstenha de obrigar, exigir, impor, induzir ou pressionar trabalhadores para realização de qualquer atividade ou manifestação política em favor ou desfavor a qualquer candidato ou partido político, bem como reforce em comunicados por escrito o direito livre de escolha política dos trabalhadores”.

O MPT-RS informou que antes mesmo da divulgação da carta da empresa aos fornecedores, a Procuradoria do Trabalho no Município em Passo Fundo havia recebido ainda em setembro denúncias de tentativas de coação eleitoral, inclusive por meio de áudios, e estava apurando os fatos.

No início dessa semana, a Justiça gaúcha deu 48 horas para que a Stara preste esclarecimentos sobre o caso antes de julgar a liminar pedida pelo MPT. Como esta quarta-feira é feriado de Nossa Senhora, o processo só deve ser apreciado a partir de quinta-feira (13).

Doador de campanha

A Stara é controlada pela família Trennepohl, simpatizante do presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente do conselho de administração, Gilson Trennepohl, doou R$ 350 mil à campanha de Bolsonaro, e mais R$ 300 mil à do ex-ministro da Cidadania bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL), candidato ao governo gaúcho.

O presidente da empresa, Átila Trennepoh, afirma que o documento não era direcionada ao público externo e não configura uma ameaça, e sim uma projeção. Diz, ainda, que a companhia não planeja demissões mesmo se Lula vencer as eleições. Ao Globo, ele refutou que o documento represente qualquer anúncio ou ameaça de demissões.

“O comunicado era dedicado ao time de fornecedores mais estratégicos e não deveria ter saído ao mercado, diz respeito a uma informação de dentro da empresa. É um alinhamento sobre nossas previsões orçamentárias e acontece com frequência, foi mal interpretado — afirmou o presidente da Stara.

