O MPT-RS (Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul) iniciará o retorno das atividades presenciais em suas nove unidades a partir do dia 5 de novembro em Porto Alegre e do dia 19 no interior do Estado, caso as cidades estejam em regiões classificadas com bandeira amarela ou laranja no mapa do Distanciamento Controlado.

Na primeira etapa, as audiências continuarão na modalidade telepresencial, e o atendimento ao público externo permanecerá preferencialmente virtual, com atendimento excepcional presencial, com agendamento prévio e mediante observância de todas as regras sanitárias vigentes.

O horário de funcionamento será das 12h às 16h, de a -feira. Não retornarão ao trabalho, neste primeiro momento, estagiários, aprendizes e pessoas dos grupos de risco e seus coabitantes. O plano inicial é retomar mais atividades, como audiências presenciais ou mistas, a partir do início de 2021.

O acesso aos prédios se dará somente com a utilização de máscaras de proteção facial, mediante aferição da temperatura corporal e com estrita observância de regras de distanciamento, lavagem de mãos, capacidade reduzida e desinfecção de ambientes.

