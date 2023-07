Colunistas Ministro Alexandre de Moraes acatou parecer do MP para arquivar investigação contra o deputado Tenente-Coronel Zucco

Por Flavio Pereira | 26 de julho de 2023

Deputado federal Tenente-coronel Zucco comentou ontem a decisão do STF. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), de autoria da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, na segunda-feira (24), o arquivamento de investigação contra o deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) por suposto patrocínio e incentivo de atos antidemocráticos. O despacho do ministro Alexandre de Moraes:

– Considerando a existência de PET específica, em que são conduzidas as investigações relacionadas ao Deputado Federal Coronel Zucco, Junte-se Cópia Destes Autos à PET 10.685/DF, com posterior arquivamento destes autos, independente da publicação desta decisão.”

Deputado federal Tenente-coronel Zucco emitiu nota

Em nota à imprensa, o deputado se manifestou sobre o caso:

“Recebo a informação sobre o arquivamento da investigação com muito respeito e responsabilidade. É preciso dizer que sempre acreditei na minha inocência e não esperava por outro desfecho senão a improcedência da denúncia. Infelizmente, parte da imprensa se deixou instrumentalizar por esse tipo de expediente para causar desgaste e danos à minha imagem. Saio fortalecido desse episódio. Só me resta seguir trabalhando de forma técnica e responsável, sempre em busca de resultados práticos e da verdade!”

Cadê a Greta e as ONGs? Brasil teve novo aumento das queimadas na Amazônia

Os dados são ignorados pelo STF, TCU, PGR, ONU, OEA e pelos ambientalistas que incomodavam o governo passado ao mínimo sinal de fumaça: se for considerada apenas a região da Amazônia, as queimadas aumentaram 14% em relação ao último ano. No primeiro semestre deste ano, 2,15 milhões de hectares foram queimados no Brasil, revela mapeamento feito pelo MapBiomas Brasil, uma rede colaborativa formada por organizações não governamentais.

MP dos Jogos divide Lula e Arthur Lira

Irritado por se sentir traído por Lula, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) deve deixar a MP das apostas caducar e incluir jogos de azar em Projeto de Lei com alterações no texto da proposta do governo. O governo Lula surpreendeu Arthur Lira ao enviar regulamentação do setor por medida provisória. A proposta envolve interesses bilionários do setor de jogos.

Associação do setor apoia a MP

A Associação Nacional de Jogos e Loterias presidida pelo gaúcho Wesley Cardia, em nota, manifesta apoio à MP, lembra que o setor aguarda há mais de 4 anos uma regulamentação, assinalando que o texto da medida encaminhada ao Congresso ” traz mais segurança aos apostadores e às empresas comprometidas com o mercado, apostadores e legislação brasileira.”

Live de Lula registra novo fiasco de audiência

Com cerca de 1,5 milhão mil acessos, a live semanal de Lula desta terça-feira (25), o sujeito mais popular do País segundo setores conhecidos da mídia, registrou outro fiasco. É inevitável a comparação com lives de Bolsonaro (que em live de agosto de 2021, teve 13,8 milhões de espectadores (apenas no Facebook) até 13 de junho.

Suspeita de fraude, pode suspender leilão da faculdade de Medicina da Ulbra

Não será tranquila a venda da Faculdade de Medicina da Ulbra. O empresário José Fernando Pinto da Costa, dono da Universidade Brasil solicitou judicialmente à 4a. Vara Civel de Canoas, a anulação da disputa pelo curso, que tem valor mínimo de R$ 700 milhões, apontando ilegalidades cometidas pelo grupo que atualmente controla a Ulbra, e possibilidade de prejuízo irreversível aos credores e à própria manutenção da instituição e a falta de autorização do MEC (Ministério da Educação). Ele sustenta que a venda do controle do Curso de Medicina da Ulbra, que tem CNPJ distinto foi definida pela Adelbra, sem consulta ou anuência dos reais sócios. Pelo edital, o prazo para dirimir dúvidas sobre o leilão se encerra nesta quarta-feira (26), quando se abre prazo de três dias úteis para apresentação de propostas.

A disputa será na modalidade de stalking horse, quando já começa com um interessado de referência: o fundo de investimentos Calêndula ligado ao banco Master, único inscrito, que vem comprando dívidas de credores da Ulbra. O advogado Fabio Medina Osório, patrono de José Fernando Pinto da Costa, defende a nulidade do plano substitutivo proposto pelo que consideram representantes ilegítimos da empresa em recuperação e aponta que “se não for barrada, essa alienação do principal ativo da universidade causará prejuízos irreversíveis e irreparáveis. Primeiro, à própria instituição, que deixará de contar com uma receita indispensável para a preservação das suas atividades econômicas e educacionais. Depois, prejuízos a credores e ao grupo educacional que apresentou a petição para a anulação do leilão”.

Entenda a situação da Ulbra

Com processo de recuperação judicial em andamento desde 2019, a Ulbra tem como mantenedora a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), que foi comprada em janeiro de 2022 pela Rede Evolua, controlada atualmente por Carlos Melke, advogado de Costa durante quase uma década. Costa rompeu relações com Melke quando o advogado, valendo-se de informações privilegiadas, tomou o controle da operação da Ulbra a partir da quebra do acordo comercial firmado com Costa e o banco Master. Costa diz que a Ulbra foi comprada por R$ 40 milhões, montante que veio de um financiamento de R$ 60 milhões, cujo garantidor do empréstimo foi seu filho, Sthefano Pinto da Costa.

