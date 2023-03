Brasil Ministro da Justiça garante reforço de R$ 100 milhões ao Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Recursos serão destinados à segurança pública do Estado. Na foto, o ministro Flávio Dino Foto: Tom Costa/MJSP Recursos serão destinados à segurança pública do estado. (Foto: Tom Costa/MJSP) Foto: Tom Costa/MJSP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (20) mais R$ 100 milhões em investimentos para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte ainda em 2023. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública serão destinados ao complexo da Polícia Civil, ao regimento de cavalaria da Polícia Militar; e a polícia científica do estado.

“Estamos assumindo os custos de obras [previstas] para a polícia científica. Essas despesas serão assumidas pelo governo federal. Dessa forma, vamos liberar o governo estadual para fazer investimentos em viaturas e armas”, disse Flávio Dino durante coletiva de imprensa, ao lado da governadora Fátima Bezerra.

Dino garantiu que os recursos são “dinheiro novo”. “Em acréscimo ao que já estava disponível ao estado”, afirmou. A expectativa é de que com as novas verbas seja possível ampliar os investimentos em penitenciárias e dobrar o número de viaturas alugadas, além de adquirir novos veículos, câmeras para uso de policiais, aparelhos de raio-x.

O ministro desembarcou na noite deste domingo (19) em Natal. Desde o dia 14, o Estado enfrenta uma crise na segurança pública, com mais de 252 ataques contra a população, prédios públicos, comércios e veículos.

Ao chegar ao estado, Dino informou que pelo menos 700 policiais de várias forças federais já foram enviados ao Rio Grande do Norte – número que, segundo ele, pode ser ampliado, se necessário – e que o uso do mecanismo da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que inclui a convocação das Forças Armadas, não foi cogitada até o momento.

“Se for necessário GLO, quem vai pedir é a governadora [Fátima Bezerra], e claro que vamos atender. Ou seja, não há uma posição ideológica, nem no sentido de fazer amanhã, nem no sentido de rejeitar. Isso é uma decisão técnica”, disse em sua chegada ao Rio Grande do Norte.

